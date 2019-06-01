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İzmir'de kaçak tütün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 00:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda; 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda; 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Kaptan Mahallesi 1363 Sokak'taki Mehmet Y.'ye ait iş yerinde, kaçak sigara ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler; 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin emniyetteki işlemelerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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