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İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi.

İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki evde sahte içki üretimi için kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin bilyeli kapak ve 29 bin etiket ele geçirdi. Soruşturma kapsamında, evdeki Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltıİzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltıİzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

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