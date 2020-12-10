HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

10.12.2020 22:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 168.5 kilogram tütün ve çok sayıda kayıt dışı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, üç işyeri ve bir ikamet adresinde arama yapıldı.

İzmir’in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 168.5 kilogram tütün ve çok sayıda kayıt dışı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, üç işyeri ve bir ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 95 kutu içerisinde bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş toplam 25 bin 600 dal dolu makaron, 33 bin 400 Adet içi boş makaron, idari işlem kapsamında 168.5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca 70 paket farklı markalarda pipo tütünü, 8 adet kayıt dışı olduğu anlaşılan cep telefonu, 1 kilogramlık paketlerde toplam (10 Kg) bandrolsüz tütüne de el konuldu.
Olayla ilgili üç sahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecekAzerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...

En Çok Okunan Haberler

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Taner evinde ölü bulundu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Son dakika! Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terörist, bombayı patlatmaya çalışırken etkisiz hale getirildi

Canlı bomba son anda etkisiz hale getirildi

10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.