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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, taklit ürünlerin bulunduğu tespit edilen 2 depoya düzenlenen operasyonda 66 bin 826 ürün ile 26 ton 315 kilogram deterjan ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, taklit ürün deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 2 adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 ünlü markanın taklidi yapılarak paketlenen 26 ton 315 kilogram deterjan ile çeşitli markaların taklidi 66 bin 826 temizlik malzemesi ele geçirildi.

Ekipler, taklit ürünleri piyasaya sürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

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gümrük kaçağı Güvenlik Şube Müdürlüğü Kaçakçılık polis

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