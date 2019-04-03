HABER

İzmir’de kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 00:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 33 yaşındaki Hamide Gezer, otel odasında öldürüldü.Olay, Birgi Mahallesinde bulunan bir butik otelde meydana geldi.

İzmir’de kadın cinayeti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 33 yaşındaki Hamide Gezer, otel odasında öldürüldü.
Olay, Birgi Mahallesinde bulunan bir butik otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çalışanları odadan silah sesleri gelmesi üzerine odaya gitti.
Çalışanlar odada kalan Hamide Gezer’i kanlar içinde buldu. Çalışanlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Gezer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi üzerine olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralıMuhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı
Hafif ticari aracın çarptığı at yaralandıHafif ticari aracın çarptığı at yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Kötü haber! Zam geldi

Kötü haber! Zam geldi

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

'Oy farkı şu anda 20 bin 509'

CHP'den flaş itiraz açıklaması! 'İmamoğlu'nun oyu daha da artacak'

CHP'den flaş itiraz açıklaması! 'İmamoğlu'nun oyu daha da artacak'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.