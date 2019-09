İzmir’de kadın şoför dönemi

"Uzun yol şoförü olan eşim benim için işini bıraktı"

Otobüs şoförü Fatma Nihal Buruk, "Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evimizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran hayran bakardım. ’Ben de bir gün bu otobüslerden kullanacağım’ demiştim. Sağ olsun Belediye Başkanımız Tunç Soyer bizlere imkan tanıdı. Biz de kendimizi artık yollarda bulacağız. Tabii ki her sektörün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun yol şoförü olan eşim benim hayalimi gerçekleştirebilmem için işini bıraktı" dedi.

"Her şey bir iddiayla başladı"

Döndü Eser ise her şeyin bir iddia ile başladığını belirterek otobüs şoförü olma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Daha önce servis şoförüydüm. 11 yaşında bir kızım var. Eşim de otobüs şoförü. Kızım bir gün bana ’Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz" dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki, ’Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir’. Ben çocukların görerek yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten."