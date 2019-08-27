HABER

İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2'si 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde balkonda oturan Meryem U'nun (23) sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı ifadelerine göre kimlikleri tespit edilen C.T. (17), A.C.A. (17), C.Ö. (19) ve H.Ç. (21) operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, başından yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti 
Tarlada tellere dolanan peçeli baykuş kurtarıldıTarlada tellere dolanan peçeli baykuş kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kadının başından vurulması kavga

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.