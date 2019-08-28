HABER

İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:51 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili, biri 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesinde balkonda oturan Meryem U'nun (23) sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan C.Ö. (19) ve H.Ç. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki, C.T. (17) ve A.C.A. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.Ö, H.Ç. ve C.T, tutuklandı, A.C.A serbest bırakıldı.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerine attıkları öğrenildi.

Öte yandan başından yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler
Balkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandıBalkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkonda otururken başından vurulması maganda kurşunu serseri kurşun Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması! 'Ya F-35 ya S-400'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.