İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili, biri 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesinde balkonda oturan Meryem U'nun (23) sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan C.Ö. (19) ve H.Ç. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki, C.T. (17) ve A.C.A. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.Ö, H.Ç. ve C.T, tutuklandı, A.C.A serbest bırakıldı.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerine attıkları öğrenildi.

Öte yandan başından yaralanan Meryem U'nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

