İzmir'de kadının polis tarafından darbedilmesi davası

Mağdur Kılıç'ın avukatı Hanife Baltacı da tanıkların olayı anlatırken çelişkili ifade verdiklerini, karşı tarafın yönlendirmesiyle beyanda bulunduklarını iddia etti.

Tanık A.P. ise davranış ve hareketlerinden alkollü olduğunu değerlendirdiği 2 kadının polislerin yanına gelerek onlara küfrettiğini savundu.

Tanık N.D, olay saatinde arkadaşı A.P. ile evden çıktıklarını, bu sırada alkollü 2 kadının polislerin yanına gelerek küfrettiğini öne sürdü.

Sanık avukatı Murat Üstündağ ise Baltacı'nın suçlamasına karşı çıktıklarını dile getirerek, tanıkları yönlendirmediklerine dikkati çekti.

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos 2017'de kendilerini taciz eden motosikletli 2 kişiyi şikayet etmeye çalışırken 2 kadından birinin polis tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri, kadınları taciz ettiği belirlenen O.G. ve S.Ç'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. tutuklanmış, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Kadınlardan birini darbettiği öne sürülen polis memuru O.Y. de 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

"Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama" suçundan tutuklanan O.Y, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık polis memuru O.Y. hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama ve hakaret" suçlamalarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

