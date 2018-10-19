HABER

İzmir'de kadının polis tarafından darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Tacize uğradıktan sonra yardım isteyen 2 kadından birine fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memurunun yargılandığı davada tanıklar dinlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, tacize uğradıktan sonra yardım isteyen 2 kadından birini darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru O.Y, mağdur Derya Kılıç ve taraf avukatları katıldı.

Tanık N.D, olay saatinde arkadaşı A.P. ile evden çıktıklarını, bu sırada alkollü 2 kadının polislerin yanına gelerek küfrettiğini öne sürdü.

Kadınların yüksek sesle konuştuğunu iddia eden N.D, korktuklarından arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştıklarını belirtti.

Tanık A.P. ise davranış ve hareketlerinden alkollü olduğunu değerlendirdiği 2 kadının polislerin yanına gelerek onlara küfrettiğini savundu.

Bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırdığını kaydeden A.P, polislerin kadınlara vurup vurmadığını bilmediğini söyledi.

Mağdur Kılıç'ın avukatı Hanife Baltacı da tanıkların olayı anlatırken çelişkili ifade verdiklerini, karşı tarafın yönlendirmesiyle beyanda bulunduklarını iddia etti.

Sanık avukatı Murat Üstündağ ise Baltacı'nın suçlamasına karşı çıktıklarını dile getirerek, tanıkları yönlendirmediklerine dikkati çekti.

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos 2017'de kendilerini taciz eden motosikletli 2 kişiyi şikayet etmeye çalışırken 2 kadından birinin polis tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri, kadınları taciz ettiği belirlenen O.G. ve S.Ç'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. tutuklanmış, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Kadınlardan birini darbettiği öne sürülen polis memuru O.Y. de 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

"Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama" suçundan tutuklanan O.Y, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık polis memuru O.Y. hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama ve hakaret" suçlamalarından 5,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Çocuklarının tedavisi için davet aldıkları Avusturya'ya gitmek istiyorlarÇocuklarının tedavisi için davet aldıkları Avusturya'ya gitmek istiyorlar
Kahraman Türk kadını Badeleli Hatice 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldıKahraman Türk kadını Badeleli Hatice 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat izmir İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi polis Sanık

En Çok Okunan Haberler

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İlginizi Çekebilir

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.