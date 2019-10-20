İzmir'de kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Ağır yaralanan Susam, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Susam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

