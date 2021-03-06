HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir’de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu

06.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın ölümü bile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 6312 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaldırımda bulunan erkek şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı saptandı.
Hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin cansız bedeninin, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulunduHeyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu
İsra suresinin meali ve faziletleriİsra suresinin meali ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Cinayet zanlısından kan donduran sözler: Aklım hala...

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi günü büyük yoğunluk

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Aslı Yılmaztürk kimdir ve neden öldü? Kaldığı evde ölü bulundu

Ünlü ismin şoke eden ölümü

Prof. Dr. Tecer'den hava kirliliği uyarısı! Bu hafta sonuna dikkat

Uzmanından kritik uyarı! Bu hafta sonuna dikkat

Ömer Seyfettin kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Ömer Seyfettin kimdir?

Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu

Heyecanlandıran keşif! Sinop’ta yeni bir deniz canlısı bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.