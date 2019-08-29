İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo isimli bebek, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

\u0130zmir\u2019de kalp damarlar\u0131 ters \u015fekilde d\u00fcnyaya gelen Leo isimli bebek, \u0130stanbul Kartal Ko\u015fuyolu Y\u00fcksek \u0130htisas E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesindeki tedavisinin ard\u0131ndan taburcu oldu. Filmleri aratmayan hikaye! T\u00fcrk k\u0131z\u0131 Funda olarak tan\u0131nd\u0131, son hali \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131'K\u0131ran' operasyonu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri payla\u015f\u0131ld\u0131Macaristan\u2019da halkalanan leylek Soma\u2019da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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