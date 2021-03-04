HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

İzmir’de kamyon bakım istasyonunda yangın paniği

04.03.2021 03:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda yangın çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108/1 Sokak içerisinde bulunan bir kamyon bakım istasyonunda meydana geldi. İstasyondan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Alevler, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltındaİstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltında
Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Sevilen dizisi şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Sevilen dizisi şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Torba kanun teklifi TBMM komisyonundan geçti

Torba kanun teklifi TBMM komisyonundan geçti

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme dönemi' açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme dönemi' açıklaması

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltında

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı operasyon! 7 memur gözaltında

Ayaklarından bağlayıp çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler

Köpeği çuvala koyup ölüme terk etmişler

Adana'da zili çalan saldırganlar, kapıyı açan adama kurşun yağdırdı

Önce zili çaldılar ardından kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdılar

Kafasında poşet boğazı kesik halde bulunmuştu! Katili 2 bin 500 saatlik görüntü ele verdi

Kafasında poşet boğazı kesik halde bulunmuştu! Katili bulundu

Düzce'de darp edilen 2 kadının imdadına polisler yetişti

Şadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetişti

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.