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  4. İzmir’de kamyon bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’de kamyon bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

04.12.2020 07:17 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kamyon bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyere çarptı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyere çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Akçay Caddesi Gaziemir Kapama Noktası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S., (56) idaresindeki Mitsubishi marka 16 TE 708 plakalı kamyon Gaziemir’den Torbalı istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yolcu konumundaki Hüseyin S., ve Gürkan K., hafif yaralanırken, kamyon sürücüsü Hasan S., ise ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Hasan S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerine çağrılan çekici vasıtası ile kamyon bulunduğu noktadan kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de kamyon bariyere çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

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