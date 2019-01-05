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İzmir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Ödemiş-İzmir kara yolu Küsküt mevkisinde Mehmet Bilen (32) idaresindeki 35 PGG 43 plakalı kamyon, yolun karşı istikametinden gelen Halil Or yönetimindeki 35 GA 7840 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Faruk Erman (35), Evkan Er (50) ve Bayram Ak (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Ödemiş yaralı

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