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İzmir'de kamyon ile otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 03:21 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyon ile otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolunda çarpışan kamyon ile otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden Fatih Atıcı'nın (30) kullandığı 35 KD 5015 plakalı otomobil, Torbalı ilçesi Yeniköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kamyon ile otomobil, çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşıp şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AKS 110 ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden kendi imkanıyla çıkan Atıcı ise 112 Acil Servis ekiplerince, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmirli'nin cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı.

Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun, nakliyecilik yapan İzmirli'nin, Datça'dan yüklediği patatesi İzmir Hali'ne götürdüğünü söyledi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.

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