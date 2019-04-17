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İzmir'de kamyon kıraathanenin içine girdi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyon kıraathanenin içine girdi: 6 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi 7399/17 Sokak'tan çıkan 06 EB 499 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 7371 Sokak'taki üç katlı apartmanın altındaki kıraathaneye girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsü ile kıraathanede bulunan Hasan Küçükdemir ve Haki Küçükdemir ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan diğer üç kişinin ise kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gittiği öğrenildi.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine toplanan vatandaşlar, kum yüklü kamyonun rampadan aşağı doğru indiğini, duramadığı için kıraathaneye çarptığını anlattı.

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