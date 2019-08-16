HABER

İzmir'de kamyon yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de kamyon yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında araçta hasar oluştu.
Bugün saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa'dan İzmir yönüne giden 09 LL 735 plakalı kamyonun kupa bölümünde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kamyon şoförü, aracı sağa çekip, itfaiyeden yardım istedi. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasını da sardı. Bu sırada alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Aracın hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü olayın ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de kamyon yangınıİzmir'de kamyon yangınıİzmir'de kamyon yangınıİzmir'de kamyon yangını

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardıKuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
Sulama kanalına düşen otomobildeki kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulunduSulama kanalına düşen otomobildeki kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.