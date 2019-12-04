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İzmir’de kamyonet kovalamacası: İçinden göçmenler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan kamyonetin içerisinden, yaşanan kovalamaca sonrasında 54 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan kamyonetin içerisinden, yaşanan kovalamaca sonrasında 54 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Kovalamaca sonrasında organizatör olduğu değerlendirilen 3 şahıs da gözaltına alındı.
Olay, sabaha karşı 03.45 sıralarında Seferihisar Orhanlı Mahallesi Temese mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında şüphelendikleri 35 AZ 1545 plakalı beyaz renkli kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kamyonet sürücüsünün kaçması üzerine başlayan takip, kısa sürede aracın yakalanması ile sona erdi. Durdurulan araçta 52 Suriye ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 54 yabancı uyruklu şahısın yanı sıra organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken organizatör olduğu değerlendirilen T.T., R.Ö. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olayda kullanılan aracın sürücüsüne 48 bin 282 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

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