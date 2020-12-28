İzmir’de kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşamını yitirdi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sokakta oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.B. (40) yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Berat Kaçar’a (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, mahalledeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Berat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyonet sürücüsü Ş.B.’yi gözaltına alırken, acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

