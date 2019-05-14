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İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:38 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kozak Yukarıbey Mahallesi'nde köftecilik yapan Nazmi Şimşek (27), plakasız motosikletiyle siparişleri götürdüğü sırada Terzihalliler kavşağında Adem G. yönetimindeki 35 NIE 15 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kask takmadığı belirtilen Şimşek, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Şimşek'in cenazesi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergama Kaza kurye Motosiklet Nazmi Şimşek

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