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İzmir’de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 22:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a kamyon çarptı.

İzmir’de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Menemen ilçesinde bisikletiyle antrenman yapan bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a kamyon çarptı. Aslan kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle antrenman yapan bir çocuk annesi bisiklet sporcusu Zeynep Aslan’a çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından olduğu öğrenilen Zeynep Aslan’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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