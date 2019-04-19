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İzmir'de kamyonun kıraathaneye girmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 00:35 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyonunun kıraathaneye girmesi sonucu 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Onur Mahallesi'nde kamyonun kıraathaneye girmesi sonucu gerçekleşen kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Özcan Çataldirek (55) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onur Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen kazada, 7399/17 Sokak'tan çıkan 06 EB 499 plakalı kamyon, freni boşalınca 7371 Sokak'taki 3 katlı apartmanın altında bulunan kıraathaneye girmiş, kazada Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayda hayatını kaybeden kuzenler 9 yıl önce de aynı kıraathanedeki benzer bir kazadan yara almadan kurtulurken, Hasan Küçükdemir'in babası Veli'nin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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