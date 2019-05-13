İzmir'de kanepeden düşen çocuk hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde kanepeden düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ramazan-Meliha Uzun çiftinin tek çocukları olan Yaşar Can Uzun, dengesini kaybedip kanepeden yere düştü.
Başını yere çarpan ve bilincini kaybeden çocuk, ailesi tarafından Kınık Toplum Merkezi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Mert Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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