HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kanlı infaz: 1 ölü

İzmir’de kanlı infaz: 1 ölü

21.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de kanlı infaz: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Tosunlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Avcı (46) ile Mehmet K. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Avcı’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Avcı kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçan Mehmet K., jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile her yerde arandı. Cinayet şüphelisi, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruzİzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

İzmir'de kanlı infaz! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

İzmir'de kanlı infaz! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

Haritadaki en kırmızı nokta! Vali'den dikkat çeken açıklama

Kütahya’da eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kaçırılan genç kız nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.