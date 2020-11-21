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İzmir’de kapkaç dehşeti: O anlar kamerada

21.11.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde kuyumculara altın tedarik eden bir toptancıyı takip eden kapkaççılar, toptancıyı önce darp etti, ardından para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kuyumculara altın tedarik eden bir toptancıyı takip eden kapkaççılar, toptancıyı önce darp etti, ardından para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 13.00 sıralarında Eski Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcuya altın verip parasını alan bir toptancı, kuyumcudan çıktığı esnada, kendisini takip eden kapkaççılar harekete geçti. Toptancı, bir elinde para, diğer elinde altın dolu olan çantasıyla otomobile bineceği esnada motosikletli 2 şahsın saldırısına uğradı. Toptancının elindeki çantaları almak isteyen şahıslar ile toptancı arasında boğuşma çıktı. Saldırganlar, toptancının kafasına metal bir cisimle vurduktan sonra çantalardan birini aldı ve motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan kapkaç olayında darp sonucu kafasından ve yüzünden hafif bir şekilde yaralanan toptancıya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

"Biz motosiklet kazası zannettik"
Olayın olduğu yerde iş yeri olan ve olaya şahit olan Osman Eryılancı (35) isimli esnaf o anları anlattı. Önce bir kaza olduğunu zannettiğini söyleyen Eryılancı, "O esnada biz dükkanın içerisindeydik ve bir bağrışma sesi duyduk. İlk önce biz bir motosiklet kazası zannettik; çünkü motosiklet çok hızlı geliyordu. Daha sonra o çocuğu gördüm, yerde yatıyor ve kendinden geçmişti. Sonra da mahalleli gençlerin kavgası sandım. Onların kuyumcu toptancısı olduğu ve soyguna maruz kaldıkları aklımdan geçmemişti. Daha sonra o çocuğu ayağa kaldırdım, buraya oturttum. O esnada da yanındaki diğer arkadaşı toptancısıyla telefonda hararetli bir konuşma yapıyordu; o da duymamış olayı. Çocuğun kafasına demir gibi bir şeyle vurmuşlar, yüzünde de kesik vardı. Oturttuk, sakinleştirdik kendisini. Sonra da motosikletli şahıslara baktım ama çoktan gözden kaybolmuşlardı bile. Sonra yanındaki telefonla konuşan arkadaş indi. Ben kendisini daha önce gördüğüm için, kuyumcu toptancısı olduğunu bildiğim için anladım olayın bir soygun olduğunu. Darp edilen çocuğa sorduğumda kendisinden bir çanta aldıklarını söyledi. Biz ambulansı ve polisleri aradık. Ambulans gelene kadar polis ekipleri zaten bir anda geldiler buraya. Hemen çalışmalara başladılar yakalamak için" diye konuştu.

"Kimse olmasa altın olan çantayı da alıp kaçacaklardı"
Olay esnasında kapkaççılara bağırdığını söyleyen Osman Eryılancı isimli esnaf, bölgede kimse olmasa belki de saldırgan şahısların içi altın dolu olan çantayı da alacaklarını söyleyerek, "Bunlar kuyumculara altın tedarik eden toptancılar. Söylediklerine göre büyük çantalarında yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altın varmış. Diğer çantada ise sattıkları altınlardan kazandıkları para varmış. Ben olay esnasında bu şahıslara bağırdım, ’Siz ne yapıyorsunuz’ dedim. Ben dışarı çıkarken bunlar kaçtılar zaten. O esnada sadece para olan çantayı alabilmişler. Belki kimse olmasa, altın olan çantayı da alıp kaçacaklardı. O çantanın içerisinde de yaklaşık 150 bin lira para olduğunu söylediler" açıklamasında bulundu.

O anlar güvenlik kamerasında
Öte yandan meydana gelen kapkaç dehşeti, kuyumcunun iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde toptancıların kuyumcudan çıkarak otomobile doğru yönelmeleri, tam binecekleri esnada motosikletle iki kişinin gelerek, toptancılardan birinin elindeki çantayı almak için hamle yaptıkları, ardından da çantayı alarak kaçtıkları görüldü.

Polis kaçan şahısları arıyor
Olayın ardından kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkallerini belirledikleri 2 saldırgan şahsı her yerde arıyor.

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