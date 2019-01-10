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İzmir'de kaportacıda cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde kaportacı Rıdvan K.

İzmir'de kaportacıda cinayet

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde kaportacı Rıdvan K. (45) iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Furkan Doğu'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rıdvan K., olaydan sonra emniyete giderek teslim oldu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı'nda meydana geldi. 1 yıllık evli Furkan Doğu, Rıdvan K.'nin kaportacı dükkanına gitti. Burada Doğu ile Rıdvan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıdvan K., iş yerindeki av tüfeğini alarak, Furkan Doğu'ya ateş etti. Koltuk altından yaralanan Doğu, çevredekiler tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Furkan Doğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıdvan K. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de kaportacıda cinayetİzmir'de kaportacıda cinayet

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