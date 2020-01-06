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  4. İzmir’de kar alarmı: Ödemiş’te ekipler yoğun mücadele veriyor

İzmir’de kar alarmı: Ödemiş’te ekipler yoğun mücadele veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kışın kendisini iyice hissettirdiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dağlık bölgeler yeniden beyaza büründü.

Kışın kendisini iyice hissettirdiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dağlık bölgeler yeniden beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri kar yağışı sonrası alarma geçti.
Ödemiş’te, Bozdağlar ve Aydın Dağları’ndaki mahalleler haftaya kar yağışı ile başladı. 1050 rakımlı Gölcük Yaylasında kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıktı. Karayolları 21. Şube Şefliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi kar yağışı sonrası yolları açık tutmak üzere mesaiye başladı.
Ödemiş Belediyesi, Bozdağlar üzerinde 5 ayrı bölgede ve Aydın Dağları üzerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sürdürülüyor.
Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de, Ödemiş’i Bozdağ üzerinden Manisa’nın Salihli ilçesine bağlayan karayolunu açık tutmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekiplerinin, Ödemiş’in Ovacık Mahallesi ile Salihli’nin Allahdiyen Mahallesi arasında kar temizliği yaptığı da öğrenildi.
Tekke Mahallesi ile Kırkoluk Mevkii arasında yoğun olarak kullanılan yolu açık tutmak üzere çalışan ekipler, bir yandan da yol kenarına kayan kamyon ve tırların da yardımına koşuyor.
Yüksek rakımlı bölgelerde kar mücadelesinin aralıksız şekilde devam ettiğini söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Yeni yılın ilk hafta sonunda Bozdağ Mahallemizde kar keyfi yaşamak isteyen ziyaretçilerimiz ile birlikte büyük hareketlilik yaşandı. Kış mevsimi boyunca Bozdağ ve Gölcük, ziyaretçilerimizi bekliyor. Pazar akşamı 19.00 sularından itibaren yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte kar etkili oldu. Bozdağlar ve Aydın Dağları’nda gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Ödemiş Belediyesi ekiplerimiz yolların açık tutulması ve ulaşımın sağlıklı şekilde sağlanması için çalışmalarına başladı. Bozdağlar üzerindeki Gölcük Yaylası, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Horzum, Subatan’da ve Aydın Dağları üzerindeki Küre Mahallesi’nde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kar mücadelesini İzmir Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde sürdürüyoruz. Karayolları ekiplerimiz de Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunda kar temizliği yapıyor. Kriz masamız görevde, gelen çağrılara en hızlı şekilde ulaşmak üzere ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Ovada yağmur, dağlık alanlarda kar etkili" diye konuştu.

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