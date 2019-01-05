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İzmir'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:04 | Son Güncelleme

Yüksek kesimlerde 50 santimetre kalınlığa ulaşan karın ulaşımı aksatmaması için belediye ekipleri çalışma yürütüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama ve Karabağlar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının olumsuzluk yaratmaması için belediye ekipleri önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

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Bergama çalışma izmir büyükşehir belediyesi kar yağışı Ödemiş Tuzlama

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