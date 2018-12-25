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İzmir'de kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 19:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM- Faruk ÇARK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri özellikle Sabuncubeli mevkisinde tuzlama çalışması yaptı. İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Kar yağışının etkisini artırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir'e kar yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı kişiler de hatıra kalması için selfie çekti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor. ÖDEMİŞ'TE BEYAZ ÖRTÜ Ödemiş'te dün gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Ödemiş'in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahalleleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21'inci Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır bekletildiği bildirildi.

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