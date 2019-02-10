İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi'nde yaşayan Bülent Sukyan (41), sabah uyandığında kendisiyle eşi Semra (36) ve oğlu Burak'ın (6) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiğini fark etti.

Sukyan, eşi ve oğlunu otomobiliyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Acil servisteki ilk müdahalenin ardından Sukyan çifti Bornova'daki özel sağlık merkezine, oğulları ise Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri süren Sukyan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

