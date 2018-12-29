HABER

İzmir'de kardeşi ve eniştesini öldüren kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

İzmir'de kardeşi ve eniştesini öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, beylik tabancasıyla kardeşi ve eniştesini öldüren emekli uzman çavuş tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfibey Sokağı'ndaki evinin alt katında yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz ve kahvehanede garsonluk yapan eniştesi Taner Cengiz'i (44) dün beylik tabancasıyla öldüren ve teslim olan emekli uzman çavuş A.R.A'nın, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.R.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bu arada A.R.A'nın emniyetteki ifadesinde, kardeşi ve eniştesine birikimlerini borç olarak verdiğini, ancak geri alamayınca da aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Olay günü de alacağını istediğini anlatan A.R.A'nın, olumsuz cevap alınca kardeşi ve eniştesine yanındaki tabancayla ateş ettiğini kaydettiği belirtildi.

Öte yandan, polis ekiplerince evden alınarak polis merkezine götürülen öldürülen çiftin 6 yaşındaki çocuklarının ise amcasına teslim edildiği bildirildi.

Bergama'da dün meydana gelen olayda, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş ve polise teslim olmuştu.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruzBakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz
‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliyeye sevk cinayet emekli uzman çavuş ifade tutuklama zanlı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.