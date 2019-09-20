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İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR(AA) - İzmir'de kardeşi ve yeğeninin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Urla ilçesinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cesur D. (41) ve Cengiz D. (48) kardeşler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası oğlu Emre D. (19) ile otomobile binerek kardeşinin evine giden Cengiz D, pompalı tüfekle ateş açtı.

Evde bulunan Cesur D. ile oğlu Hakan D'nin de (20) pompalı tüfek ve tabancayla yanıt vermesi sonucu yaşanan çatışmada Cesur D, karnından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cesur D'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, Cengiz D, Emre D, Cihat D. (33) ve Hakan D'yi (20) gözaltına aldı.

Yaralı Cesur D'nin (41) tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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1 yaralı 5 kişi gözaltına alındı Urla'da silahlı çatışma

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