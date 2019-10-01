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İzmir'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:57 | Son Güncelleme

İzmir'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salih Omurtak Mahallesinde, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında O.S. (37), Selahattin Bakır (39) ile kardeşi Gökhan Bakır (22) ve Barış P'yi bıçaklayıp kaçtı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Selahattin Bakır müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan Bakır'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Hastanedeki kalabalık takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

Öte yandan, şüpheli O.S, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. O.S'nin babası O.S. de gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Selahattin Bakır'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
aile kavagsı cinayet husumet

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