İzmir'de kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, annesinin evinde kaldığı sırada sokaktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıkarak, kavga eden tarafları ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, istirahatli olduğu sırada Küçükada Mahallesi'ndeki annesinin evine ziyarete gelen polis memuru Şenol Gültekin, yakındaki bir sokaktan kavga sesi duydu.
Kavganın yanı sıra silah sesleri de duyan Gültekin, evden çıkıp olay yerine doğru gitti. Olaya müdahale eden Gültekin, bu sırada kavganın taraflarından Ş.D. (25) adlı kadın tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklandı.
Ağır yaralanan polis memuru kendisini savunmak için yanında bulunan silahla Ş.D'ye doğru ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karnından vurulan Ş.D. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gültekin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silah kullandığı iddia edilen A.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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