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İzmir'de kaya düşen mahallede tespit çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

İzmir'de kaya düşen mahallede tespit çalışmaları başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yapılardan kaynaklı kayaların düştüğü Çiçek Mahallesi'nde inceleme ve tespit çalışmaları başladı.

İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

Kayaların koptuğu alanda inceleme yapan ekipler, daha sonra mahalle sakinleri ve ev sahipleriyle görüştü.

Ekiplerin icelemesinin ardından bölgenin haritası çıkartılarak yeniden projelendirme yapılacak.

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heyelan izmir TOKİ

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