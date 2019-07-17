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İzmir'de kayaların düştüğü mahallede yıkım çalışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde, bir bölümü afet riski ilan edilen Çiçekli Mahallesi'ndeki 6 bina sahibine kamulaştırma bedelleri ödendi - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak: "Kamulaştırma bedeli olarak vatandaşlarımıza 2 milyon lira ödendi. Ayrıca vatandaşlara 18 ay boyunca bin 150 lira kira yardımında başladık"

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaya düşmesi sonucu bir bölümü afet riski ilan edilen mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiçekli Mahallesi'nde kaya düşmesi sonucu bazı binaların tehlike altında olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldığını hatırlattı.

Mahalledeki teknik çalışmaları hızla tamamladıklarını ifade eden Albayrak, şunları dile getirdi:

"Bölgedeki 6 binanın boşaltılmasına karar verildi. Rıza gösteren 8 malike kamulaştırma bedelleri ödendi. 2 bina yıkıldı, 4'ü de önümüzdeki günlerden yıkılacak. Kamulaştırma bedeli olarak vatandaşlarımıza 2 milyon lira ödendi. Ayrıca vatandaşlara 18 ay boyunca bin 150 lira kira yardımında başladık."

Albayrak, alanın bir kısmının AFAD tarafından afet riski olan bölge ilan edildiğini vurguladı.

Yamaç altındaki evlerin kayalara karşı bariyerle koruma altına alındığını anlatan Albayrak, mahalle sakinlerini can ve mal güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini aktardı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İzmir'deki tüm belediyelere eylem planı hazırlattıklarını ifade eden Albayrak, "Belediyelerden aldığımız bilgileri bakanlığa ilettik ve şu anda incelemeler devam ediyor. Bunlardan uygun olanlarla ortak bir çalışma yürütülecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev Kamulaştırma yıkım

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