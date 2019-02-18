İzmir'de kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kamil Şakar, dün akşam saatlerinde teknesiyle balık avına çıktı. Gece eve dönmemesi üzerine yakınları, Şakar'ın balıkçı arkadaşları ve polise haber verdi.
Arama kurtarma çalışması başlatan deniz polisi, Zeytinalanı açıklarında Şakar'ın ağlara takılmış, motoru çalışır durumdaki teknesine ulaştı.
Ekipler, Şakar'ın cesedini yaklaşık bir saat sonra kıyıya vurmuş halde buldu.
ESHOT'ta şoförlük yaptığı öğrenilen Şakar'ın cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şakar'ın, teknesinin ağlara takılması sonucu dengesini kaybedip suya düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
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