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İzmir'de kaybolan yaşlı adam aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

Havanın kararmasıyla ara verilen aramaların ikinci gününde de 90 yaşındaki demans hastası adamın izine rastlanmadı - Arama çalışmalarında iz takip köpekleri ve dronelar da kullanıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan demans (bunama) hastası Hasan Basri Bubur (90) için başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde Bubur'un kaybolduğu Germiyan Yalı Mahallesi yakınlarında yeniden başladı.

Gün boyunca iz takip köpekleriyle arama yapan ekipler, ardından dronelar ile yaşlı adamın arazide gidebileceği yerleri havadan görüntüledi.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalarda Bubur'un izine rastlanmadı.

İzmir AFAD Müdürü Osman Metin Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, ekiplerin Bubur'u bulmak için çalışmalarına devam ettiğini, yarın havanın aydınlanmasının ardından aramalara yeniden başlayacağını söyledi.

Kızı Peyman Bubur Baran'ın Çeşme ilçesi Germiyan Yalı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi akşamı ayrılan demans (bunama) hastası Hasan Basri Bubur'dan haber alınamamış, ailesinin jandarmadan yardım istemesi üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, yaşlı adamın en son görüldüğü çevrede aramalara başlamıştı.

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AFAD Çeşme Demans hastası Jandarma yaşlı adam

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