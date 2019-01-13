HABER

İzmir'de kayık alabora oldu: 2 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIP İzmir’in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIP
İzmir’in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda ilk ölen kişinin Mustafa Ölmez, daha sonra cesedine ulaşılan kişinin ise Erkin Ölmez olduğu belirlendi. Mustafa ve Erkin Ölmez'in kardeş oldukları öne sürüldü.
Ekiplerin, kayıkta bulunan kayıp Mesut Yıkılmaz’ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir), (DHA)

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu
Köpeği ezip yoluna devam ettiKöpeği ezip yoluna devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şeyma'ya Itır Esen sorulunca bakın ne dedi!

Şeyma'ya Itır Esen sorulunca bakın ne dedi!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.