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İzmir'de kayık alabora oldu: 2 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ AFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
AFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.
DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞ
Bu arada alabora olan kayıkta bulunan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş olayla ilgili açıklama yaptı. Kahvede oturdukları sırada olayı öğrendiğini belirterek, "Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış. Hüseyin ava gitmeyi severdi, her hafta ava çıkardı arkadaşlarıyla" dedi.

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