HABER

İzmir'de kayıp 2 kardeş bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, ailesinin kayboldukları gerekçesiyle polise başvurduğu Emirhan (14) ve Talha A. (15) kardeşler bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, ailesinin kayboldukları gerekçesiyle polise başvurduğu Emirhan (14) ve Talha A. (15) kardeşler bulundu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde yaşayan Şule K.'nin, oğulları Emirhan ve Talha A.'nın kaybolduğu başvurusu üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sokak arasında gezen üç çocuğa kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde çocukların Emirhan ve Talha A. kardeşler ile arkadaşları Hamza A. (14) olduğu belirlendi.
Emniyete götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın(1)Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın(1)
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangınİstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Ovası'nı parazitörler koruyacak!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda korkutan yangın

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın

İstanbul'da korku dolu anlar!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.