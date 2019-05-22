İzmir'de kayıp 2 kardeş bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, ailesinin kayboldukları gerekçesiyle polise başvurduğu Emirhan (14) ve Talha A. (15) kardeşler bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde yaşayan Şule K.'nin, oğulları Emirhan ve Talha A.'nın kaybolduğu başvurusu üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sokak arasında gezen üç çocuğa kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde çocukların Emirhan ve Talha A. kardeşler ile arkadaşları Hamza A. (14) olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi.

