İzmir'de kayıp alzaymır hastası aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolan 68 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 7 Haziran Cuma günü namaza gitmek üzere evinden ayrılan Hasan Kayhan geri dönmeyince yakınları durumu görevlilere bildirdi.
AKUT ve AFAD ekipleri, Kayhan'ı bulmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar, Kayhan'ın en son görüldüğü bölgelerde sürüyor.
Otobüs duraklarına asılan kayıp ilanlarında üzerinde mavi kısa kollu gömlek ve kahverengi pantolon olan Kayhan'ı görenlerin, 155 polis imdat hattını aramaları istendi.
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