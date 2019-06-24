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İzmir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, Caher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde, düğünden çıkıp eğlenen 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsü Samet Karadeniz'in (29)kontrolden çıkıp, savrulmaya başladı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin ön koltuğunda oturan Davut Aktaş (32) ve sürücü Samet Karadeniz, emniyet kemerlerinin takılı olmaması nedeniyle ön camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş ve Karadeniz'in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Arka koltukta oturan E.A. ile E.B. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.
4 kişilik grubun bir arkadaşlarının düğün töreninden çıkıp, eğlenceye gittikleri ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

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