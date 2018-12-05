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İzmir'de kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 07:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'de kaza: 5 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir- Ödemiş karayolunda meydana geldi. Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkıp kavşaktan dönüş yapmak isteyen Filiz Deveci (44) yönetimindeki 35 AR 6682 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Filiz Deveci ile yanındaki Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı.
Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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