İzmir'de kaza: 7 yaralı

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kiraz-Beydağ Karayolu Gereli Mahallesi mevkiisinde meydana geldi. Kiraz'dan Ödemiş yönüne giden Cafer Ocakhanoğlu (39) yönetimindeki 72 KC 062 plakalı minibüs, sürücüsünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığını tespit ettikleri sürücü Ocakhanoğlu ile minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah İbrahim yıldız (28), Abdullah Yaruk (27), Ramazan Arıca (37), Mehmet Demir (36), Ahmet Erken (34) ve Nihat Akın'ı (44) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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