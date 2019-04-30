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İzmir'de kedi yuvasının yakılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

Karşıyaka ilçesinde park içerisinde kedilerin barınması için konulan ahşap yuvayı yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Olayda ilgisi olduğu belirlenen bir şüphelinin ise dün başka bir suçtan tutuklandığı öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kedilerin barınması için konulan ahşap yuvayı yakarak 2 kediyi telef ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'na konulan ahşap yuvanın içinde kediler varken yakılması üzerine Bostanlı Polis Merkezi'nce başlatılan çalışmada, güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin garson olarak çalışan M.A. (25) ile B.B. olduğu belirlendi.

M.A'yı Atakent Kavşağı'nda gözaltına alan ekipler, B.B'nin ise dün başka bir suçtan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildiği tespit etti.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra işlemleri polis merkezine götürüldü.

Şüpheli M.A'nın, ifadesinde, cumartesi günü alkol alırken arkadaşının parkın kenarında bulunan sandalyeyi ısınmak amacıyla kedi evinin yanında yaktığını, alevlerin kısa bir süre sonra yuvaya sıçradığını ve yuvada kedi olduğunu bilmediklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Karşıyaka Belediyesinin 2 yıl önce Yalı Mahallesi'nde bulunan Sedat Kahraman Parkı içerisine koyduğu ahşap kedi yuvaları, geçen hafta sonu kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılmış, hayvanseverlerin baktığı yaklaşık 20 kediden 2'si yanarak can vermişti. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, Bostanlı Polis Karakolu'na giderek şikayette bulunmuştu.

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