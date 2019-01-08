"İzmir'de kenti yaşanabilir kılan belediyecilik hasreti çekiyorum"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum." dedi.

Dağ, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde halk, belediye başkanı, milletvekilleri ve bakanlıklar arasındaki uyumlu çalışma ve işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin şehir ve bölge ayrımı gözetmeksizin hizmetlerine ve yatırımlarına devam ettiğine işaret eden Dağ, bir yere yatırım yapılması söz konusu olduğunda halkın taleplerini alıp ihtiyaçlarını tespit ederek hareket ettiklerini aktardı.

Bu manada Kınık'a yaptıkları yatırımların örnek teşkil ettiğini bildiren Dağ, "Kınık'a 2018 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 yeni projenin ihalesi yapıldı. Sadece Aralık ayında ihalesi gerçekleşen yatırımlara 75 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu bütçe ile Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi, Bağımsız Anaokulu, Kınık Lisesi, Yurt Binası ve Spor Salonu, Kınık Gençlik Merkezi, Kınık Trafo Merkezi, Kınık Devlet Hastanesinin tıbbi malzeme ve tefrişat eksiklerinin giderilmesi gibi projeler yer alıyor." ifadelerini kullandı.