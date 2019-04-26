HABER

İzmir'de, KESK'ten çocuğa karşı 'cinsel istismar' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

KESK İzmir Şubeler Platformu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili İzmir'de eylem yaptı.

İzmir'de, KESK'ten çocuğa karşı 'cinsel istismar' eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KESK İzmir Şubeler Platformu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili İzmir'de eylem yaptı.
İzmir’de, Kıbrıs Şehitleri’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan, KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarının önlenmesine yönelik eylem yaptı. Ellerinde, ‘Çocuk susmaz, biz de susmuyoruz, ‘Çocuğu değil, suçluyu yargıla’ ve ‘Çocuklarımızın düşlerini karartamazsınız’ yazılı dövizler tutan grup adına, basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, "Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalması, her gün yaşanan onlarca istismar ve cinsel saldırıdan yalnızca medyaya yansıyanlardı. Uzun zamandır gündemden düşmeyen istismar olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politika geliştirmesi gereken siyasiler istismarı aklayan, hatta meşrulaştıran açıklamalarla çıkıyor karşımıza. Bugün yaşanan her bir cinsel saldırı ve cinsel istismarın suç ortağı; istismarı aklayanlar, tecavüzcüleri koruyanlar, her türlü şiddeti toplumun her kesiminde artıran eylem ve sözleri istikrarla sürdürenlerdir" dedi.
'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI YÜZDE 700 ARTTI'
Kadınlar ve çocukların güvenle yaşayabilecekleri bir hayat için etkili çözümler üretmekten imtina edenlerin, idam, hadım, pembe metrobüs gibi, sorunu daha da derinleştiren politikalar yürütenler olduğunu belirten Ulaşoğlu, "Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Bu, günde en az 21 çocuk demektir. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı. Ama bu davaların yüzde 45’i beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi. Türkiye çocuk yaşta evliliklerde dünyada ilk 10’da. Uygulanan politikaların gözden geçirilmesi, çocuk istismarıyla mücadelede etkili çözümler üretilmesi gereklidir. Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. İdam tartışmalarıyla ve hadımla bu sorun çözülemez. Asıl önemli olan cinsel istismar suçlarının işlenmeyeceği, bu ihlallerin oluşmayacağı koşulları, toplumsal sistemi inşa etmektir" diye konuştu.
Grup okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, KESK'ten çocuğa karşı 'cinsel istismar' eylemiİzmir'de, KESK'ten çocuğa karşı 'cinsel istismar' eylemiİzmir'de, KESK'ten çocuğa karşı 'cinsel istismar' eylemi

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Müziği bol, tadı eşsiz festival başladıMüziği bol, tadı eşsiz festival başladı
GÜNCELLEME 4 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangınGÜNCELLEME 4 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.