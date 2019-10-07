HABER

İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.
Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme yapmak üzere numune aldıkları kimyasal maddenin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre esnafı ise bu durumun ilk olmadığını daha önce de birçok kez yaşandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttuİzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttuİzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttuİzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
HDP önündeki eylemde 35'inci gün (2)HDP önündeki eylemde 35'inci gün (2)
Montuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştıMontuyla şüphelilerin görüntülenmesini engellemeye çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.